【一代鞋王隕落】達芙妮五年慘蝕40億　退出實體零售

達芙妮的中績報告指出，新冠肺炎疫情無可避免地對零售市場造成巨大衝擊，女鞋零售亦不能幸免。在受疫情影響最嚴重的第一季度，零售行業整體客流大幅下降，使線下銷售活動陷入停滯。在此期間，部分業主給予集團直營店舖以及夥伴聯營店舖一定程度的租金減免，這部分輕微抵銷了少部分線下的營運成本，同時集團亦為合夥人及加盟商提供了適當折扣，以共度時艱。隨着疫情逐漸穩定下來，中國整體經濟呈現了恢復勢頭，4月起集團於全國大部分店舖亦逐漸恢復營業，加之物流恢復暢通，第二季度線下銷售渠道逐步呈現復甦迹象，惟零售市場氣氛依然低落，消費意欲疲弱。

2020年上半年，該公司淨關閉132個銷售點，包括67個核心品牌業務銷售點及65個其他品牌業務銷售點。

面臨持續虧損、門市銳減的窘境，達芙妮在尋求轉變。對於未來發展規劃，該公司表示，會繼續進行「輕資產」業務模式的戰略轉型，將重點放在核心品牌業務，並徹底退出中高檔品牌的實體零售業務(包括中國內地及台灣)，關閉旗下所有其他品牌業務銷售點。

達芙妮創立於1990年，主要從事製造和銷售女鞋，堪稱是內地一代「鞋王」。1995年在港交所上市，2012年巔峰時期，達芙妮共有6,881家門市，如今已經關閉逾6,500家。截至6月底，公司擁有銷售點總數僅剩293個，全部為核心品牌業務。

達芙妮已連續5年陷入虧損。2015年虧損3.78億元，而在隨後2016至2019年，達芙妮國際分別虧損8.19億元、7.34億元、9.94億元、10.7億元，5年共計虧損接近40億元。

達芙妮現價報0.185元，較2012年高峰時的11.45元累跌98%，如今公司市值僅3億元。

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