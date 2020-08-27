【一代鞋王隕落】達芙妮五年慘蝕40億 退出實體零售
2020年08月27日 13:56
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過去曾被喻為內地女鞋產品龍頭的台資企業——達芙妮國際(00210)，周一(25日)公布今年上半年業績，受到新冠肺炎疫情打擊，中期營業額僅2.1億港元，按年大減85%；虧損金額更達到1.41億元。翻查資料，該公司過去5年累計虧損總額已接近40億元！中績報告中，該公司表示將徹底退出包含內地及台灣的中高檔品牌的實體零售業務，並關閉旗下所有其他品牌銷售點。
達芙妮的中績報告指出，新冠肺炎疫情無可避免地對零售市場造成巨大衝擊，女鞋零售亦不能幸免。在受疫情影響最嚴重的第一季度，零售行業整體客流大幅下降，使線下銷售活動陷入停滯。在此期間，部分業主給予集團直營店舖以及夥伴聯營店舖一定程度的租金減免，這部分輕微抵銷了少部分線下的營運成本，同時集團亦為合夥人及加盟商提供了適當折扣，以共度時艱。隨着疫情逐漸穩定下來，中國整體經濟呈現了恢復勢頭，4月起集團於全國大部分店舖亦逐漸恢復營業，加之物流恢復暢通，第二季度線下銷售渠道逐步呈現復甦迹象，惟零售市場氣氛依然低落，消費意欲疲弱。
2020年上半年，該公司淨關閉132個銷售點，包括67個核心品牌業務銷售點及65個其他品牌業務銷售點。
面臨持續虧損、門市銳減的窘境，達芙妮在尋求轉變。對於未來發展規劃，該公司表示，會繼續進行「輕資產」業務模式的戰略轉型，將重點放在核心品牌業務，並徹底退出中高檔品牌的實體零售業務(包括中國內地及台灣)，關閉旗下所有其他品牌業務銷售點。
達芙妮創立於1990年，主要從事製造和銷售女鞋，堪稱是內地一代「鞋王」。1995年在港交所上市，2012年巔峰時期，達芙妮共有6,881家門市，如今已經關閉逾6,500家。截至6月底，公司擁有銷售點總數僅剩293個，全部為核心品牌業務。
達芙妮已連續5年陷入虧損。2015年虧損3.78億元，而在隨後2016至2019年，達芙妮國際分別虧損8.19億元、7.34億元、9.94億元、10.7億元，5年共計虧損接近40億元。
達芙妮現價報0.185元，較2012年高峰時的11.45元累跌98%，如今公司市值僅3億元。
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