【新股熱潮】螞蟻集團招股刺激資金需求　料港元續強勢

外電報道，螞蟻集團超大型上市交易，有望刺激港元需求，進而令港元處於強方兌換保證水平並引發政府干預。

港元兌美元本周多次觸及強方兌換保證水平7.75，使得香港金管局三周來首次賣出港元，以捍衛聯繫匯率制。

億萬富翁馬雲旗下的金融科技巨頭螞蟻集團周二申請在香港和上海兩地上市，有望募集總計300億美元資金，超越沙特阿美創下的新股首次公開招股(IPO)紀錄。像這樣的大型上市交易通常會推高資金需求，因為投資者需要預留現金來購買股票。

彭博引述華僑永亨銀行的經濟學家Carie Li稱，預計港元不久後就會重新測試7.75，更多IPO以及在美國上市公司來港第二上市，將刺激市場對港元的需求。與此同時，樂觀的投資氣氛以及充裕的全球流動性可能吸引資金流入股市。

4月以來，港元一直徘徊在強方兌換保證水平附近，未理會套利交易熱潮的消退以及中美緊張局勢的升級。港元強勢已促使金管局拋售了約1,154億港元來捍衛聯繫匯率制。香港銀行間流動資金池由此擴大到2017年以來的最高水平，推動1個月期銀行同業拆息(Hibor)降至4年低位。

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