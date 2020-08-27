致富智庫：唔係一味靠慳！年輕人想儲錢　方法係...

日本媒體報道，當地有機構透過問卷調查了500名存款不足10萬日圓(約7,280港元)的打工仔女，探討他們儲蓄低的原因。結果發現，最主要的原因是「人工太低」，其次是「衝動購物」和「借錢」。就此，日本理財機構提出，想要儲錢，第一步是要找出「儲錢的快感」，從細節開始，而非「一味靠慳」。

機構以問卷調查500名存款不足8,000港元的單身打工仔，大部分年齡介乎20到30歲之間，其中36.8%是正式員工，其他則有自僱人士、公務員等，幾乎90%獨居，而大部分受訪者月薪集中在12,000至15,000港元之間。

那麼，為何單身男女存款會低於8,000港元？最大原因是「人工太低」(32.6%)，其次是「購物太多」(14.3%)及「貸款(學生貸款或樓按)」(9.8%)拖累。不過，當問到這些受訪者是否有儲錢習慣，結果發現是大約30%沒有相關習慣，同時也有近60%表示，從不向任何地方借錢。

就此，理財專家建議，年輕人要改變心態，「將慳錢當作樂趣」，可以從現有生活開始，例如聚餐、購物等，那怕是每日慳幾蚊，累積起來也是不小的金額，更能享受「無痛儲蓄」的樂趣。

要如何執行？專家建議不要「一味靠慳」，須知道年輕人「使大咗」，多數是因為戶口單一，例如出糧後，戶口錢一多，就容易使錢，可以將人工立即分開幾個不同帳戶處理，這樣就不會有「很多錢」的錯覺，導致自己亂花錢，也可以買基金或做定存，每個月固定扣款，就可以在看不到的地方慢慢累積存款。

從這些細節儲錢，心理上會較「一味靠慳」而斷絕所有生活樂趣和社交來得有動力和有樂趣。

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