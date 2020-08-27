投資者注意！美超級富豪並不樂觀　紛紛增持現金

外國傳媒報道，即使超級富豪在疫情中的身家仍有進帳，也不代表他們面對經濟重創而盲目看好！據美國有錢人投資機構Tiger 21調查，該機構會員出於擔心股市和現實經濟脫節，在目前投資組合中，現金佔比達創新高的19%，高於過去幾季平均的12%，而除了增持現金避險外，房地產仍穩站該機構最大的投資類別。

Tiger 21由800多名投資者組成、平均每人資產超過1億美元(約7.8億港元)。目前數據顯示，超級富豪正增持現金避險，且有近半Tiger 21的會員皆認為美國在明年夏季前，不會恢復正常狀態。

雖然會員持續增持現金，但房地產仍是最大投資類別，約佔會員全部投資組合的27%、公開交易的股票約佔22%，但固定收益的佔比來到10年最低水平，約佔8%。Tiger 21董事長Michael Sonnenfeldt表示，會員很擔心股市和現實經濟之間的差距，故正採取如增持現金等防守行動，務求能度過更長時間的經濟風暴。

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