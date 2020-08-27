新股專輯：德琪醫藥遞上市申請 傳集資15億元
2020年08月27日 15:15
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尚未有盈利或收入生物科技企業德琪醫藥向聯交所遞交主板上市申請，高盛及摩根大通為聯席保薦人。早前有傳其最快今年內在港上市，目標集資2億美元(約15.6億港元)。
該公司為創新抗腫瘤藥物的生物製藥公司，目前有12種治療腫瘤藥物，包括2種晚期臨床藥物、4種處於早期臨床及6種臨床前階段。
德琪醫藥曾進行3輪融資，涉資2.38億美元，最後一輪融資於2020年7月進行，當時以7.26億美元估值，集資9,700萬美元。公司引入多名投資者，包括國際生物製藥公司百時美施貴寶(美股：BMY)持有5.36%；醫療健康投資公司啟明創投持有7.82%；國際投資公司富達及貝萊德分別持有4.82%及2.13%股權。中國藥企藥明康德(02359)及杭州泰格(03347)亦分別持股0.44%及0.51%。
今年上半年，公司虧損擴大至5.37億元人民幣(下同)，2019年同期為虧損1.06億元，期內研發開支飆升7.93倍至1.69億元。來自政府補助、銀行利息及外匯等收入錄得1,936.6萬元，按年減少27.92%。
集資所得將用於核心產品、臨床階段藥物研發、擴展產品管線、資本開支、一般企業用途。
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