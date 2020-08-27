各界促撤辣：美聯籲再放寬工商舖按揭成數及減印花稅

美聯工商舖表示，政府於上星期突放寬非住宅物業按揭，但受到本港第三波疫情影響，工商舖市況表現疲弱，根據美聯工商舖前線及市場部的統計顯示，於8月13至19日期間，即減辣生效前一週，工商舖合共錄得33宗買賣成交，日均僅4.7宗買賣。不過，自從工商舖放寬按揭生效起一週(即8月20至26日)，工商舖合共錄得47宗買賣，相對減辣前一週反彈42%，主要是舖位帶動。租務方面，減辣前一週市場錄得247宗，一週後則錄得290宗，較之前略增17%。

美聯工商舖行政總裁黃漢成認為，政府放寬工商舖按揭成數，是市場久違的強心針，對市場的心理影響正面，但在經濟前景不明朗影響下，相信難以大幅扭轉市場表現，對於各板塊的租售價走勢影響也不大。不過，下半年工商舖市場仍然樂觀，多項有利市場的正面因素，因此，他維持下半年成交量將會較上半年明顯上升的預測，若多個新盤悉數如期推出，下半年工商舖成交量可望增至2,600宗，較上半年升逾85%，而全年有望達到4,000宗，按年仍跌約14%。

黃亦呼籲政府應再放寬按揭成數，並以累退式的方式計算，二千萬元以下物業可借七成，二千至五千萬元可借六成，五千萬元以上可借五成，同時亦應該把工商舖印花稅由最高的8.5%降至4.25%，即2013年工商舖辣招生效前的水平，以激活市場交投，讓有意沽貨套現的商家取得資金，長遠而言亦可以增加企業來港買入物業自用，鞏固香港作為營商中心的地位。

－－－－－