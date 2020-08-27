【市後重點睇】離岸人幣曾升破6.87關 道期偏軟

美匯指數跌至92.79，離岸人民幣(CNH)高見6.8698，港匯企7.7501，美元兌日圓處106.02，歐元報1.1836，英鎊處1.3218。金價反覆報1,946美元。布油升0.33%至45.79美元，紐油報43.38美元。道指期貨下跌45點。

●市後關注點

-20:30 美國第2季國內生產總值(GDP)修訂；美國上周新申領失業救濟人數；美國7月待完成房屋銷售

●新股專輯：

-傳農夫山泉上限定價。

-電子煙霧芯科技傳明年來港上市。

-螞蟻集團招股刺激資金需求，料港元續強勢。

●【旅業蕭條】新西蘭航空十八年來首次錄得全年虧損。

●【富貴逼人】全球500富豪身家進帳逾6萬億，貝索斯續稱冠。

●全球經貿戰：

-澳洲擬制定新法律，矛頭直指中國投資項目。

-台灣收緊中資購晶片技術審批。

●中印關係緊張，傳阿里巴巴暫停投資印度6個月。

●駿隆：8月強積金平均回報1.7%，人均賺3,928元。

●上海美國商會：若大舉封殺微信，九成美企在華業務料受損。

●中美金融戰：中國表示願配合美方解決企業審計分歧。

●南韓央行維持利率不變，料今年經濟收縮1.3%。南韓央行指仍有減息空間，會謹慎行事。

●中國經濟：

-去年投入研究與試驗發展經費按年增長12.5%。

-7月工業企業實現利潤總額按年增19.6%。

●國壽：疫情對經營帶來不確定，合適時機會調整預算。

●各界促撤辣：美聯籲再放寬工商舖按揭成數及減印花稅。

－－－－－