「港版納指」滿月！恒生投資管理推科技指數ETF

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊在記者會上表示，公司即將推出追蹤恒生科技指數的ETF，現正處於最後審批階段，期望在短期內推出，暫時未能交代每手入場費和確實推出日期。

她續指，恒生投資管理擁有多年ETF管理經驗，能將管理指數變動及相關費用降到最低，讓基金更貼近指數的回報。她預計，該產品的全年經常開支比率約0.87%，估計偏離度約-1%。對於南方東英率先推出類似產品，她表示，樂見市場推出類似產品，這有助為市場提供更好的產品選擇，並引起投資者關注，對擴展ETF產品的發展有正面作用。

她指出，近年科技行業發展迅速，加上疫情改變生活模式，以及全球央行實施寬鬆的貨幣政策，導致資金湧入資產市場，科技板塊因而受惠。

她續稱，2017年科技板塊佔港股總市值僅一成多，而在今年，其佔比已逾三成，交投量佔比亦升至逾兩成。這些科技企業可乘着疫情發揮互聯網優勢，帶來更多需求和突破。

不過，她提醒投資者，科技指數比大型指數較波動，主要是由於科技股正處於高增長階段，估值高及個別公司盈利難以預測。

董事兼投資總監薛永輝預測，恒生科技指數成分股未來12個月的盈利增長預測約29%，較納斯達克100指數的24%高，亦拋離恒指的6%及標普500指數的13%。另外，該指數增長潛力強勁，並將受惠於資金的持續流入。他預計，在2025年，該指數市值及資金流入將分別達8,700億美元及140億美元。

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