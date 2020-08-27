中美科技戰：美打壓華為　歐洲晶片製造商也遭殃

財經媒體彭博報道，歐洲半導體製造商向華為供應的晶片不是十分倚賴美國的技術，但他們仍然可能受到美國制裁華為所帶來的打擊。

美國商務部上周表示，如果外國公司想向華為提供基於某些美國技術的產品，這些公司需要獲得許可證。

意法半導體和AMS AG等歐洲晶片製造商製造的大量組件，會出現在華為的智能手機中。如果他們的其他組件確實使用了美國零件或知識產權，這些手機的生產可能會受到干擾。

經紀行Liberum在通過電子郵件回覆彭博問題時稱：「如果華為無法為其手機採購其他部件，那麼可以合理地認為意法半導體收入可能受到至多6%的打擊。」

歐洲陷入了中美不斷升級的緊張局勢之中，集團內部的國家被迫在與重要安全盟友和全球貿易夥伴的關係之間取得平衡。在華盛頓施加巨大壓力後，英國決定禁止華為參與未來的無線基礎設施建設。

奧地利的AMS不需要美國的軟件或設備即可生產其產品，例如3D傳感組件。然而，摩根大通分析師Sandeep Deshpande在報告中稱，如果華為手機無法出貨，美國的限制仍將「產生影響」。

AMS表示，正評估有關美國最新限制的法律情況，並補充說：「我們目前無法推測這些限制會在多大程度上適用於我們的產品。」

意法半導體的一位發言人說，意法半導體正在「對規則的新修訂進行評估，並將相應予以遵守。」

歐洲最大晶片製造商之一的英飛凌科技表示，正在評估美國的決定，並將作出相應反應。消息人士稱，為各種華為產品提供電源管理晶片的英國科技公司Dialog半導體，正密切關注有關情況。另一家歐洲晶片製造商恩智浦半導體未回應置評請求。

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