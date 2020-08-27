中國平安6個月少賺近三成　收入微跌

截至6月底，集團個人客戶數達2.1億，較年初增長4.6%；上半年新增客戶1,809萬，其中35.4%來自集團5大生態圈的互聯網用戶；客均合同數2.69個，較年初增長1.9%。

上半年團體業務綜合金融融資規模按年增長170.2%，對公渠道綜合金融保費規模按年增長168.4%。壽險及健康險業務實現營運利潤515.35億元，按年增長6.4%。在新冠肺炎疫情影響下，平安產險實現原保險保費收入按年增長10.5%；綜合成本率為98.1%，品質持續優於行業。

截至6月底，「平安好車主」APP註冊用戶數突破1.09億，較年初增長17.8%；6月當月活躍用戶數突破2,700萬。

銀行業務經營保持穩定，平安銀行全面推進數碼化經營及線上化營運，業務得到快速恢復，上半年實現營業收入783.28億元，按年增長15.5%；截至6月底，撥備覆蓋率214.93%，較年初上升31.81個百分點。

在線醫療線上服務收入快速增長。新冠肺炎疫情高峰期間，平安好醫生互聯網平台的累計訪問量超11.1億人次；上半年平安好醫生在線醫療業務收入按年強勁增長106.8%至6.95億元。

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