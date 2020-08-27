中信銀行半年少賺9.7% 不良貸「雙升」
2020年08月27日 16:33
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中信銀行(00998)公布，截至2020年6月30日止6個月業績，為增強風險抵禦能力，該行加大撥備計提力度，令歸屬於行股東的淨利潤255.41億元人民幣(下同)，按年跌9.77%。基本每股收益0.52元，不派中期息。
期內，該行實現經營收入1,022億元，按年增長9.67%；其中實現利息淨收入649.35億元，按年增長5.56%；實現非利息淨收入372.65億元，按年增長17.63%。
截至6月底，該行不良貸款餘額772.87億元，較上年底增加111.7億元，增長16.89%；不良貸款率1.83%，較上年底上升0.18個百分點；逾期60天以上貸款與不良貸款比例為95.11%，較上年底上升10.75個百分點；撥備覆蓋率175.72% ，較上年底上升0.47個百分點；貸款撥備率3.22%，較上年底上升0.32個百分點。
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