【fb直播】小米、京東、阿里會點走？
2020年08月27日 16:35
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港股在期指結算前繼續上上落落，周四(27日)一度跌逾300點，之後跌幅收窄，收市報25,281點，跌210點。在中美關係持續惡化下，投資者對港股係咪仍有戒心？
今日焦點之一小米集團(01810)業績勝預期，加上市場對小米商業模式受落，其IoT業務將成為集團未來賣點，刺激小米股價績後爆升，破頂高見21.75元，升幅一成過外，差點就觸及上市高位22.2元，而大行亦紛紛唱好，當中中金上調小米目標價至30元。市場係咪太過樂觀？
另外隻眾安在綫(06060)亦都有驚喜，上半年純利勁升4倍至4.9億元人民幣，大幅勁過早前的盈喜，消息帶動眾安在綫股價愈升愈有，全日曾升超過2成，短期有冇望挑戰IPO價59.70元？
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