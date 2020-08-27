中國石油半年轉蝕299億人幣 派息8.742分
2020年08月27日 16:43
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(中新社圖片)
中國石油股份(00857)公布，今年上半年收入9,290億元人民幣(下同)，按年減少22%，錄得股東應佔虧損299億元，2019年同期則賺284億元；每股虧損0.164元，擬派中期息每股0.08742元。
內地業務方面，集團上半年實現原油產量3.72億桶，按年增長0.8%；可銷售天然氣產量20,244億立方英尺，按年增長10.9%；油氣當量產量7.1億桶，按年增長5.4%。
至於海外油氣業務，期內實現油氣當量產量1.23億桶，按年增長17.3%，佔集團油氣當量產量的14.8%；原油產量4.75億桶，按年同期增長5.2%；可銷售天然氣產量21,491億立方英尺，按年增長9.4%；油氣當量產量8.33億桶，按年增長7%。
煉油與化工業務方面，上半年加工原油5.68億桶，按年下降4.9%；生產成品油5,208.5萬噸，按年下降8.2%。化工商品產量1,384.7萬噸，按年增長9.5%，乙烯產量按年增長4%，合成樹脂、合成橡膠產量分別比上年同期增長3.7%和4.7%。
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