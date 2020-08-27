全球經貿戰：美過去兩年　制裁300家中資企業

外國傳媒報道，過去兩年，美國已對中國企業發起多輪制裁，涉及約300家企業，涵蓋科技、建設等，理由包括新疆、香港、南海等議題。以下是媒體整理的資料：

2020年8月26日，美國商務部以協助北京軍事化南海島嶼為由，對包括中國交通建設公司子公司等24家中國國企進行制裁。

2020年8月17日，美國商務部擴大限制措施，把位於21個國家的38個華為子公司列入黑名單。華為去年5月首次被列入出口管制實體清單以來，總共已有152間子公司上榜。

2020年7月20日，美國商務部在實體清單中增加11家中國企業，理由是新疆問題。

2020年6月5日，美國商務部公布，美方將24個支持中國軍用採購的機構和個人、9個侵犯新疆人權的中國機構列入出口管制實體清單。其中包括公安部物證鑒定中心、北京計算科學研究中心、資安公司奇虎360、臉部辨識開發商雲從科技，以及知名的人工智能公司東方網力等。

2020年5月19日，美國財政部宣布，對總部設在中國的上海盛德國際物流有限公司實施制裁。

2019年10月8日，美國商務部將28家中國企業實體加入實體清單，禁止這些企業購買美國產品。其中包括海康威視、科大訊飛、曠世科技等8家人工智能公司。

2019年6月21日，美國商務部將中科曙光、天津海光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術等5家公司列入了實體清單。

2019年5月15日，美國商務部把華為及其70家關聯企業列入了實體清單。

2018年10月29日，美國商務部制裁福建晉華集成電路，認為其記憶體晶片生產力對美軍系統重要零件供應商的長遠經濟生存能力構成重大風險。

2018年8月1日，美國商務部以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業列入出口管制實體清單，實施技術封鎖，涉及企業主要是軍工科技企業。

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