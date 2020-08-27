中交建：5家附屬被美列「黑名單」　佔收入貢獻6%

根據該決定，美國出口管制條例下的供應商須申請許可，才可以向中國交通建設前述5家附屬公司出口、再出口及轉讓產品或技術。

中交疏浚等附屬公司開展的疏浚業務為中國交通建設業務之一，根據2019年年報顯示，對公司新簽合同額、營業收入貢獻約為6%。公司的疏浚業務主要以中國境內航道疏浚、吹填造地、環保疏浚等工程為主，境外業務佔比較小，且未在美國開展任何業務，核心裝備未使用或進口美國技術。

公司正就該決定對業務和經營的潛在影響進行綜合評估，適當的時候發布進一步通告。

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