復星半年淨利潤倒退73%不派息　披露疫苗進展

集團表示，健康業務圍繞創新引領的製藥業務與健康服務生態體系，堅持「4IN」(創新/國際化/整合/智能化)戰略，分別在新冠疫苗、生物藥、小分子創新藥、細胞免疫、高價值仿製藥、國際研發合作等多方面取得進展，重磅產品分別在中國、美國、印度、歐盟等市場取得認證或領先進入新的臨床試驗階段。

復星醫藥之附屬公司於2020年3月獲BioNTech SE許可，在中國內地、香港、澳門及台灣地區獨家開發、商業化基於其mRNA技術平台研發的針對COVID-19的疫苗產品。2020年7月該公司收到國家藥品監督管理局關於其獲許可的COVID-19 mRNA疫苗(BNT162b1)用於預防COVID-19的臨床試驗批准。

2020年4月，復宏漢霖全資附屬公司收到波蘭衞生監督機構Chief Pharmaceutical Inspector頒發的兩項「Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer」；復宏漢霖位於上海市徐匯區的生物藥生產基地通過歐盟針對HLX02注射用曲妥珠單抗(歐盟商品名：Zercepac®)原液(DS)及製劑(DP)線的GMP核查。

2020年8月，復宏漢霖自主開發的HLX02注射用曲妥珠單抗(中國境內商品名：漢曲優)的上市註冊申請獲國家藥品監督管理局批准。

Gland Pharma在香港聯交所批准復星醫藥及公司建議分拆其獨立上市申請後，於7月向印度證券交易委員會、印度證券交易所及孟買證券交易所遞交非正式招股書草稿；並就其股份在印度證交所及孟買證交所上市申請原則性批准。

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