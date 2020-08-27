【專家點評】星洲房產投資信託基金仍然穩健

由於新冠肺炎疫情，亞洲各地經濟受到不同程度的影響。雖然新加坡商用物業租金可能會進一步下滑，但外國投資者入市以及減息又重新推高市場對商用物業的需求，故當地主要房地產投資信託基金今年的帳面淨值可能只會有單位數的跌幅。物業帳面淨值較為穩健，有助減低觸及新加坡當局規定50%槓桿上限的風險。

儘管新加坡在第二季度因疫情而實行封鎖措施，但外國投資者依然蜂擁而至，並紛紛購買當地的物業資產。國外的強勁需求將可能持續推動新加坡的商業地產銷售，而令資產價格止跌。香港近期的政治動盪，亦有可能導致部分中國內地及香港公司更願意在新加坡投資而多於香港。

根據高力國際的數據顯示，三個月的新加坡銀行同業拆息在8月17日跌至0.44%，創下六年新低，而2019年底拆息為1.77%。與六個月前相比，6月份寫字樓物業的平均資本價值下降了0.6%，零售物業的平均資本價值下降了1%。

儘管租賃需求萎縮，我們預料將導致寫字樓及零售物業租金持續下降，但充裕的流動資金在下半年可能為下跌中的商業地產價格帶來支持。較低的利息成本或將導致資本化比率下降，因而遏止帳面淨值的跌勢。

我們留意到主要房地產投資信託基金的槓桿比率在上半年輕微上升。新加坡金融管理局曾於2019年7月發布一份諮詢文件，提議對房地產投資信託基金的要求進行修訂，包括將最大槓桿限制從45%放寬至50%。此修訂適用於最低利息覆蓋率為2.5倍的房地產投資信託基金，甚至是槓桿比率高至55%但有良好財務紀錄的房地產投資信託基金。房地產投資信託基金最近獲放寬槓桿限制或會減少籌集額外資金以降低槓桿比率的風險。

彭博行業研究亞太區房地產行業高級分析師 黃智亮

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