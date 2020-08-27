Aeon百貨母企永旺：下半年續在港開店 7及8月銷情佳
2020年08月27日 17:52
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情重挫零售業，惟亦有零售商「疫」市擴張。經營Aeon百貨的永旺(00984)的管理層在業績會上表示，下半年將在港繼續開店。由於Living Plaza分店產品較消費者歡迎，預期第3季將加快開店步伐，全年目標多開15間。內地則計劃下半年開設2間小型超市。
董事總經理中川伊正表示，上半年超市業務表現理想，若有適合商圈及舖位，不排除會開設超市。疫情改變消費者消費模式，集團會迎合市場轉變，並會加強網上銷售，進一步發展網上平台。
至於公司何時可以扭虧為盈，中川伊正未有回應時間表，雖然疫情令消費者消費趨向保守，但7月及8月銷售表現理想，尤其是生活用品及食品類，預料下半年的虧損將進一步收窄。
優惠方面，營運部門董事劉志森指，下半年將會繼續推出促銷活動，包括10月的33周年促銷優惠。另外，逢周三的特價日銷售按年增長逾20%，未來會當天加大推出更多優惠產品。
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