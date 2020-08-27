【悲情樓市】7月份旺角甲廈空置率歷年首次升穿10%

7月份新冠疫情第三波來勢洶洶，加上經濟前景持續不明朗，寫字樓空置率升勢持續。中原(工商舖)數據顯示，7月份九龍區整體甲廈空置率再度上升至貼近12%水平，創10年高位，其中月內較為嚴重的為旺角區，單月大幅上漲約2.13個百分點至約11.09%，為歷年來首次升穿10%。而反觀九龍灣空置率月內有所回落，7月份錄得約20.98%，比6月減少約0.12個百分點。不過，整體而言，東九龍寫字樓樓面供應過剩。

其餘，空置率升幅顯著的是尖東區，7月份錄得10.77%，較6月份上升0.76個百分點。觀塘區甲廈空置率繼續見輕微增長，由7月約13.54%升至最新約13.77%。

中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，寫字樓需求與經濟環境緊密連接，即使疫情消退後，經濟復甦仍需要一段時間，對商廈市場打擊持續。另一方面，港島區甲廈租金下調亦會吸引不少原租用九龍區甲廈的企業遷出，令九龍區甲廈吸納情況欠理想。

何氏預測，未來數月九龍區甲廈空置率仍會上揚，同時由於丟空樓面增加，業主亦只好調整叫價以吸引租客，料租金則會因應供應增加而有沉重下調壓力，預料租金叫價會有10%的跌幅。

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