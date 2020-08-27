通訊事務管理局批准TVB股權重組　徐敬掌控制權

通訊事務管理局宣布，批准無綫就涉及YLH的股份轉讓而提出的股權結構變動申請。YLH原本透過其全資附屬公司間接持有無綫26%的具表決權股份。通過有關交易，YLH的現有股東將部分股份轉讓予徐敬控制的公司Ever Port Limited。

通訊局亦批准Profit Global Investment Limited(PGIL)及相關人士的申請，准許該等人士以「受限制表決控權人」的身份持有無綫3.9%的具表決權股份，作為無綫股權結構變動的其中部分。

有關交易於周四(27日)完成，無綫的股權結構變動亦隨即生效。在交易完成後，YLH持有無綫的具表決權股份由26%減至22.1%，而PGIL及相關人士則悉售持有的YLH股份以換取無綫3.9%的具表決權股份。YLH仍然是無綫的主要股東，而徐敬則成為YLH持有無綫22.1%的具表決權股份的最終表決控權人。

通訊局信納無綫在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》及其本地免費電視節目服務牌照內對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。

資料顯示，徐敬透露自己曾接受工程師教育，有幾十年在大公司當管理層的經驗。根據香港工程師學會資料，徐氏多年來積極參與該會事務，曾任該會屬下Accreditation Board主席等職務，並獲該會頒發2010年「會長特設成就獎」，當時徐氏的職業身份標示為「退休」。

徐敬亦為兩家私人公司華翠企業及東瞻有限公司的股東兼董事，其身份證為A字頭，相信是香港在1950至1960年代間簽發的首批身份證。

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