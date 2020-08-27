信德集團6個月轉蝕2.7億　運輸及酒店業務虧損

集團表示，受新冠肺炎疫情影響，港澳經濟面臨下行壓力，消費者信心下降，令住宅物業成交量大幅下滑。上半年集團未有推出任何物業作銷售，租賃收入亦因營收租金下降，及為跟租戶共渡時艱而提供寬減租金措施而減少。部門在期內錄得溢利下降至8.7億元，2019年同期約58.4億元。

上半年部門的旗艦品牌噴射飛航來往香港及澳門的航線只營運了34天，載客量僅50萬人次，按年下跌90%，導致期內錄得進一步虧損2.7億元，2019年同期虧損7,000萬元。部門的陸路交通服務亦深受新冠疫情導致的口岸關閉所影響，部門投資的各項跨境大橋相關交通服務，包括港珠澳大橋跨境旅遊巴、「港澳快線」、「澳門香港機場直達服務」，及「噴射飛航跨境轎車服務」均暫停服務。因此，上半年錄得收入按年下降81%，至1,300萬元。

期內，入境港澳的旅客數量按年下挫99%，而酒店的平均入住率則下跌至單位或低雙位數字。受此等逆境因素影響，部門錄得虧損1.2億元，2019年同期為虧損2,500萬元。

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