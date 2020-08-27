美聯工商舖半年轉蝕778萬　疫後零售舖或仍受壓

期內業績錄得淨虧損，主要由於受到前所未有的新型冠狀病毒疫情及其相應的防禦措施而造成不利市場的情況，而導致香港非住宅物業於今年首6個月之成交金額及成交量，對比2019年同期均錄得顯著跌幅。

展望未來，儘管中美已簽署第一階段貿易協議，惟疫情的到來使中美關係變得難以預測，預計未來雙方衝突可能持續存在，令經濟前景不明。此外，疫情下，在家工作模式得到廣泛推廣，辦公空間的需求顯著下降，或會對寫字樓物業市場造成衝擊。同時，居家抗疫措施鼓勵市民留在家中，從而帶動網上購物，消費模式或會因此而改變，如在疫情退卻後市民仍偏好方便快捷的網購，可能會為零售舖位市場帶來壓力。

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