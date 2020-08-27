【零售浩劫】周生生半年純利急瀉65%

該公司上半年營業額按年下跌32.72%至64.17億元，當中佔88%的珠寶零售業務收入按年倒退35.58%至56.5億元。中國內地市場營業額按年倒退28.57%至36.83億元；港澳市場營業額更按年大跌46.39%至19.06億元。

集團解釋，今年2至3月實施的防疫措施，令內地大部分分店需暫停營業。而港澳市場則受累旅客數暴跌，失去以往佔銷售五成的內地旅客生意。隨着婚宴取消或延期，及金價的強勁升勢持續，黃金飾品需求一直受壓。

對於中港市場前景，集團形容香港的情況較困難，主要受累旅客卻步及本地消費意欲下降。基於客戶群由旅客為主的模式，急劇轉變為本地消費模式，集團擬關閉部分表現疲弱的分店，數目將視乎租金磋商結果。

集團表示對內地市場感樂觀，因當地仍有龐大的中產階層，將續在內地建立分店網絡，期內年底前開設超過40家新店。而內地分店自3月下旬起已恢復營業，6月銷售已回復至去年同期約95%。

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