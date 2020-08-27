新盤UPDATES：購買力追捧各區一手物業
2020年08月27日 20:10
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二手樓市未見起色，購買力卻追捧各區一手物業，除了上車新盤錄得熱銷佳績外，現樓大單位及特色戶亦屢獲高價承接。
●迎海‧駿岸低層大宅逾2,500萬元沽出
新界東區一手大戶受追捧。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)等合作的馬鞍山迎海‧駿岸，剛出6座8樓A室海天名邸大宅，實用面積1,454方呎，成交價2,500.88萬元，呎價1.72萬元。
●傲瀧四房大宅做價逾6,521萬元
疫情危機仍未完全解除，但高價物業銷情保持理想。新世界發展(00017)位於清水灣的傲瀧，售出1座5樓A室四房大單位，實用面積1,945方呎，售價6,521.4萬元，呎價33,529元。項目至今累沽664伙，連同車位套現逾200億元，分層標準戶僅餘1伙可供發售。
●海天晉加價達五成單位仍錄承接
發展商大幅加價亦無阻買家入市。據一手銷售資訊資料，新鴻基地產(00016)的將軍澳海天晉，售山第8座7樓C室，實用面積704方呎，成交價1,354.32萬元，呎價19,237元。價單顯示，該盤早前才大幅加價，若以折實價計算，加幅高達五成。
●林達民料帝御‧金灣兩房戶將成周六銷售焦點
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣開售至今不足1個月內，合共售出534伙，佔可供銷售單位逾99%，總成交金額逾25.2億元，銷情熾熱。為加強了解買家對項目意見，發展商特意於第3輪銷售期間進行了問卷調查，訪問了近90組買家，100%受訪買家均認為項目的生活配套完善，成入市關鍵。
事實上，樓盤除了主打開放式及一房細單位外，兩房或以上戶型一直備受買家追捧。其中1伙兩房一套房連儲物室單位，更創出項目成交價新高，為第3座17樓單位01，實用面積547方呎，成交價808.4萬元。同時，不少向隅客正查詢此類戶型之詳情，相信將成本周六新一輪銷售焦點。
●旺角新盤傲寓料有機會短期內推出市場
多個新盤部署9月起加入推售行列搶客。其士國際(00025)等合作發展的旺角福澤街8號項目傲寓，現正待批預售樓花同意書，積極籌備於短期內推出市場，料快將有機會啟動前期軟銷工作。
發展商與合作夥伴市區重建局等，於8月25至29日於樓盤舉行建築安全活動。其士集團主席兼董事總經理郭海生表示，公司一直對員工一視同仁，無分職級，重視互相關顧，故此對上至管理層級別、以至工程管理及前線各級別員工，對建造業安全都作出承諾和責任。今次參與「生命第一」的安全活動，是保障建造業工人安全的新動力之外，亦會透過活動累積的經驗及意見，為未來其他地盤制訂行動綱領及具體措施。
該盤屬單幢式住宅，基座設商舖，共有25層住宅樓層，共144伙，當中包括46伙開放式單位、88伙一房開放式廚房單位及10伙特色戶，以一房單位為主，佔項目可供應單位數目之約60%。
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