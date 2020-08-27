新盤UPDATES：購買力追捧各區一手物業

二手樓市未見起色，購買力卻追捧各區一手物業，除了上車新盤錄得熱銷佳績外，現樓大單位及特色戶亦屢獲高價承接。

●迎海‧駿岸低層大宅逾2,500萬元沽出

●傲瀧四房大宅做價逾6,521萬元

●海天晉加價達五成單位仍錄承接

●林達民料帝御‧金灣兩房戶將成周六銷售焦點

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣開售至今不足1個月內，合共售出534伙，佔可供銷售單位逾99%，總成交金額逾25.2億元，銷情熾熱。為加強了解買家對項目意見，發展商特意於第3輪銷售期間進行了問卷調查，訪問了近90組買家，100%受訪買家均認為項目的生活配套完善，成入市關鍵。

事實上，樓盤除了主打開放式及一房細單位外，兩房或以上戶型一直備受買家追捧。其中1伙兩房一套房連儲物室單位，更創出項目成交價新高，為第3座17樓單位01，實用面積547方呎，成交價808.4萬元。同時，不少向隅客正查詢此類戶型之詳情，相信將成本周六新一輪銷售焦點。

●旺角新盤傲寓料有機會短期內推出市場

發展商與合作夥伴市區重建局等，於8月25至29日於樓盤舉行建築安全活動。其士集團主席兼董事總經理郭海生表示，公司一直對員工一視同仁，無分職級，重視互相關顧，故此對上至管理層級別、以至工程管理及前線各級別員工，對建造業安全都作出承諾和責任。今次參與「生命第一」的安全活動，是保障建造業工人安全的新動力之外，亦會透過活動累積的經驗及意見，為未來其他地盤制訂行動綱領及具體措施。

該盤屬單幢式住宅，基座設商舖，共有25層住宅樓層，共144伙，當中包括46伙開放式單位、88伙一房開放式廚房單位及10伙特色戶，以一房單位為主，佔項目可供應單位數目之約60%。

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