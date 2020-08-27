艾德韋宣中期盈轉虧　料業務下半年開始恢復

期內，收益7,179.2萬元，按年下跌73.7%。公司解釋，受累中美貿易戰及新冠肺炎疫情爆發，導致品牌委聘活動數目減少。隨着疫情緩和，中國內地防疫相關的措施已於4月逐步放寬，旗下體驗營銷服務及公共關係服務兩項受疫情影響較大的業務，將於下半年開始恢復。

該公司聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示，未來採取四大行動，包括加強服務互聯網及消費行業的品牌客戶，並透過併購及合作加快數碼營銷業務。同時積極擴大體驗營銷業務的地域覆蓋範圍至亞洲以外市場。另外，將繼續加強及拓展整合營銷及體育知識產權(IP)發展業務。

他提到，下半年屬於行業的傳統旺季，隨着疫情緩解，經濟逐步回暖，奢侈品需求有望再度回升，帶動消費市場反彈。集團將密切注視市況，把握市場逆轉的機會。

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