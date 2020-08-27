大鑊了！「股神指標」升至歷史新高　預示冧市近

外國傳媒報道，「股神」巴菲特最愛的股市估值指標不但已響警，周三(26日)更飆至歷史新高！即遠超2000年及2008年股災前夕。

華爾街所稱的「股神指標」，指的是以Wilshire 5000指數(股市總市值)除以美國國內生產總值(GDP)所得到的數值，過去幾天以來，這指標一直處於2000年科網泡沫之後的新高。

截至周三收市，Wilshire 5000指數價值約35.5萬億美元，而美國第2季GDP的官方最新估計值為19.4萬億美元。根據計算，「股神指標」為182.7%，較7月30日的170%顯著提高。

回看2000年時，這比率為171%。根據巴菲特在2001年說法，這指標合理範圍應在75至90%，超過120%是「過熱」。巴菲特曾表示，近兩年這比率上升到前所未有的水平，「應該是一個非常強烈的警告信號」。

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