樓價UPDATES：二手續殘　不少減價至近月低位

二手樓價向下調整，吸引準買家加快入市，東涌區本月二手交投升溫，其中東環一房單位，減價約20萬港元，以540萬元沽出，料屬區內近月以來做價低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔中心海晶閣高層2室，實用面積約438方呎，今年2月份開始放盤，叫價月租約17,000元，業主見新租客工作穩定及具誠意，故議價後決定減價2,500元，減價近15%至14,500元月租出，實用呎租約33.1元。

●南區貝沙灣6期2座中層A室，實用面積1,104方呎，套三房間隔及工人套房設計，享全海景，以56,000元租出，實用呎租50.7元，業主於2007年5月以1,713萬元買入，租金回報約3.9厘。

●西半山慧苑B座低層1室，實用面積約1,010方呎，三房連套房間隔，租客先透過網上物色區內租盤，決定以月租47,000元承租，實用呎租約46.5元，業主原開價月租約48,000元，議價後減1,000元租出。

●灣仔慧賢軒低層B室，實用面積約405方呎，兩房間隔，望山景，近日以約785萬元沽出，實用呎價約19,383元，屋苑8月至今累錄約兩宗二手成交，現時約有9個單位放售，叫價由780萬元起。

●北角富澤花園富邦閣低層C室，實用面積652方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,100萬元承接，實用呎價16,871元。

●北角形品低層D室，實用面積427方呎，一房間隔，望街景，獲區外首置上車客以約850萬元承接，實用呎價19,906元，原業主於2009年5月購入上址投資，當時作價417萬元，持貨至今帳面獲利433萬元。

●小西灣藍灣半島8座高層C室，實用面積811方呎，套三房加工人套房間隔，獲租客以30,000元租入，實用呎租約37元，新租客為本區客，心儀單位為全新裝修，決定租入。

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九龍區

●將軍澳新寶城2座高層F室，實用面積約548方呎，三房間隔，享海景，本月放盤開價860萬元，及後議價微減5萬元，以855萬元成交，實用呎價約15,602元，屋苑本月暫錄約11宗買賣，平均實用呎價約15,538元，現時約有60個放盤，入場價由660萬元起。

●將軍澳居屋康盛花園2座中層H室，實用面積589方呎，三房間隔，上月放盤於已補價自由市場叫價620萬元放售，同區分支家庭客戶曾兩次抽新盤失敗，鑑於近日確診數字回落，決定趁勢入市轉攻二手居屋，獲減價22萬元，以598萬元購入，減幅約3.5%，實用呎價約10,153元。

●茶果嶺麗港城34座高層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望園景，放盤約一個月，原業主開價799萬元，經議價後減價11萬元或約1.4%，最終以788萬元沽出，實用呎價約15,096元，屋苑本月累錄8宗二手買賣，現時有約150個單位放售，叫價由697萬元起。

●啟德嘉匯2座中高層D室，望樓景，2房間隔，實用面積約485方呎，以約20,000元放租1個月，獲區內客洽詢，議價後減價3,000元或約15％，以約17,000元租出，實用呎租約35.1元。

●土瓜灣偉恒昌新邨錄8月首宗成交，單位為恆景閣H座低層7室，實用面積372方呎，兩房間隔，望內街景，業主最初開價580萬元，放盤約半個月，受疫情影響，加上近期區內交投不多，最以562萬元成交，實用呎價15,108元，低市場同類放盤約5%，新買家為區內用家，把握機會上車。

●大角咀I-HOME高層B室，實用面積457方呎，兩房間隔，外望海景，放售兩日即以790萬元易手，實用呎價17,287元，原業主於2011年7月以410萬元買入，持貨9年帳面獲利380萬元，單位升值約93%。

●大角咀港灣豪庭5座低層D室，實用面積348方呎，兩房間隔，以670萬元易手，實用呎價19,253元，新買家為準新婚夫婦，以首置客身份購入上址。

●奧運站維港灣3座高層B室，套三房連多用途房間隔，實用面積約710方呎，以約29,500元放租約1個月後，雙方議價後減至以28,000元租出，實用呎租約39.4元。

●西南九龍匯璽III第6座低層H室，一房間隔，實用面積約378方呎，以約18,000元放租1星期，雙方議價後減租1,000元，以17,000元租出，實用呎租約45元，新租客為一位年輕女性，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣喜薈1座低層B室，望樓景，兩房間隔，實用面積約498方呎，以820萬元連租約放盤，約3星其後獲區內客接洽，議價後減價14萬元，以約806萬元成交，實用呎價約16,185元，新買家為家庭客，在「無睇樓」下入市。

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新界區

●東涌東環2A座中層8室，實用面積約379方呎，一房間隔，原業主早前開價560萬元放售，無開放予買家睇樓，雙方議價後終減價約20萬元，獲區內首置客以540萬元購入，屬區內近月做價低位，呎價約14,248元。

●東涌水藍‧天岸5座中層A室，實用面積749方呎，套三房間隔， 享機場海景，叫價1,000萬元，經議價後，減至985萬元易手，實用呎價13,151元，新買家為外區家庭。

●青衣美景花園7座高層H室，實用面積329方呎，兩房間隔，獲區內分支家庭垂青洽購，叫價518萬元，議價後減至500萬元成交，實用呎價15,198元，新買家見近日成交暢旺，心急入市，睇樓約1星期，鍾情上址附連裝修，價錢合理，迅速拍板承接。原業主於2017年3月以約393萬元買入單位，現轉手帳面獲利107萬元或27%。

●荃灣愉景新城2座高層B室，實用面積約495方呎，兩房間隔，放盤約兩個星期，原業主開價750萬元，經議價後減價18萬元或約2.4%，最終以732萬元獲買家購入自用，實用呎價約14,788元，該盤本月累錄5宗二手買賣，現時有約60個單位放售，叫價由698萬元起。

●荃灣愉景新城4座低層F室，實用面積653方呎，套三房間隔，以882萬元沽出，實用呎價13,507元，新買家為用家。

●屯門居屋悅湖山莊13座中層C室，實用面積592方呎，三房一廳間隔，同屋苑客願意每次預繳半年租金，最後以月租12,000元承租單位，實用呎租20.3元，如以同類型單位銀行估價約586.5萬作計算，租金回報率達2.5厘。

●屯門居屋兆軒苑B座低層1室，實用面積441方呎，兩房一廳間隔，租客為同屋苑客，由於原居所正進行裝修工程，需覓3個月的租盤作暫住之用，考慮到上址往返原居所十分方便，決定以11,000元承租，實用呎租24.9元。

●屯門御半山1期7月入伙至今累錄約30宗租賃成交，平均實用呎租約34元，包括1期1A座高層C室，實用面積447方呎，兩房間隔，收樓後將單位以14,300元放租，新近經議價後，減租500元，以13,800元租出，實用呎租約31元。

●天水圍嘉湖山莊成交急速反彈，8月累計錄得26宗成交，但首14天只錄得7宗成交，至今13天共錄得19宗成交，升幅約1.7倍，其中翠湖居2座低層H室，實用面積552方呎，間隔由三房一廁改為兩房一廁，以588萬元沽出，實用呎價10,652元。

●元朗PARK YOHO Venezia第3A座中層C室，實用面積606方呎，三房間隔，望園景，獲租客以15,000元租入，實用呎租約24.8元，業主於2020年3月以750萬元購入，租金回報約2.4厘。

●元朗映御本星期連錄3宗買賣，全月共錄4宗，較上月多1宗，平均實用呎價約14,100元，按月回落約1%，其中2座高層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，叫價748萬元，共減68萬元或9%，至680萬元沽出，實用呎價13,934元，新買家為上車客。

●上水居屋旭埔苑D座中層8室，實用面積約546方呎，兩房間隔，於已補價自由市場以535萬元沽出，實用呎價約9,799元，屋苑現時約有18個單位放售，未補地價第二市場叫價由340萬元起。

●粉嶺碧湖花園8月暫錄約5宗買賣，最新錄3座高層F室，實用面積400方呎，兩房間隔，議價後以525萬元獲承接，實用呎價13,125元。

●火炭駿景園5座中層D室，實用面積676方呎，套三房間隔，議價後以983萬元易手，實用呎價14,541元，原業主則於2014年以750萬元購入，持貨6年帳面獲利約233萬元離場。

●火炭晉名峰E座低層B室，實用面積1,102方呎，套四房及工人套房間隔，放盤時叫價1,700萬元，日前最終連車位以1,638萬元沽出，實用呎價14,864元，原業主於2015年以1,388萬元購入，持貨約5年帳面獲利約250萬元。

●沙田希爾頓中心D座低層8室，實用面積475方呎，三房間隔，日前以670萬元易手，實用呎價14,105元，原業主則於2011年以290萬元購入，持貨9年帳面賺約380萬元，單位升值約1.3倍。

●沙田翠湖花園E座高層7室，實用面積688方呎，套三房間隔，放盤叫價950萬元，放盤13天，微減5萬元，終以945萬元連車位獲買家承接，實用呎價13,735元，原業主早於1997年5月購入，當時作價560萬元，持貨逾23年至今沽售，帳面獲利385萬元，單位期內升值69%。

●沙田第一城38座低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，放盤原先叫價515萬元，微減12萬元，減幅2.3%，獲買家以503萬元承接，實用呎價17,711元。

●沙田第一城8月暫錄29宗買賣，與上月全月錄31宗相若，平均實用呎價約16,800元水平，其中45座高層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以565萬元易手，實用呎價18,586元。

●大圍盛世3座南翼低層B室，實用面積786方呎，套三房間隔，單位原先開價1,250萬元，放盤1個月，減價70萬元，減幅5.6%，最終以1,180萬元沽出，實用呎價15,013元。

●馬鞍山新港城A座中層3室，實用面積348方呎，兩房間隔，議價後以625萬元易手，實用呎價17,960元，原業主於2002年以120萬元購入，持貨18年帳面獲利約505萬元離場，單位升值約4.2倍。

●馬鞍山迎海．駿岸6座中層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物室間隔，享海景，早於去年12月以850萬元放售物業，減至835萬元沽出，當中減價15萬元或約2%，實用呎價約16,835元。

●馬鞍山居屋錦泰苑K座低層1室，實用面積517方呎，兩房間隔，開價538萬元，議價後以未補價第二市場價515萬元易手，實用呎價9,961元。

●馬鞍山帝琴灣凱琴居2座中層A室，實用面積1,094方呎，套三房連工人房間隔，原先開價1,350萬元，放盤兩個月，以1,323萬元連車位沽出，實用呎價12,093元，原業主於2016年10月購入上址連車位，當時作價1,060萬元，持貨至今沽售，帳面獲利263萬元離場。

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