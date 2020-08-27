美息可能較長期維持低企　道指早段升140點

聯儲局主席鮑威爾提出以平均通脹作為政策框架，意味可能更長時間維持低息，美股開市早段做好，道指升140點，報28,472點；納指升26點，報11,691點新高，但之後回軟；標指升4點，報3,483點，亦破頂。

名貴珠寶品牌Tiffany上季業績參差，盈利高於預期，但同店銷售按年跌24%，遜預期的跌16.9%，該公司指全球銷售趨勢今季呈現改善，股價早段升1.6%至123.55美元。

服裝品牌Abercrombie & Fitch(A&F)上季意外虧轉盈，純利55億美元，收入雖下跌，但仍勝市場預期，期內網上銷售收入增長56%，股價早段漲11.7%至12.43美元。

科技股方面，網購巨人亞馬遜推智能手環Halo，挑戰Apple Watch和Fitbit，股價早段跌0.4%至3,427.85美元；周三急漲8.2%的Facebook(Fb)股價早段回吐2.3%至296.79美元；傳軟件供應商Salesforce計劃削減約1,000個職位，股價早段跌2.6%至265美元。

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