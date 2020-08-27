【悲情樓市】舖市至少6宗蝕讓　二手樓業主為移民輸錢照沽

減辣未能挽救香港重創的工商舖市場，有關措施實施一周後，市場出現至少6宗蝕讓個案，期間交投量亦只維持少於50宗的低水平，商舖佔較多。業界人士預期，今年下半年會持續有商舖損手情況，故呼籲政府放寬工商舖按揭成數及撤銷雙倍印花稅。

【首都廣場劏舖損失約598.6萬】

政府上周四公布將工商舖物業按揭成數由五成，放寬至四成。而新措施後，不論舖位、寫字樓及工廈都出現蝕售個案。當中較大宗為尖沙咀漆咸道南首都廣場商場劏舖。資料顯示，該項目一樓F154號舖，以119萬元售出。原業主於2014年以717.6萬元購入，是次轉手帳面損失約598.6萬元，期內貶值逾83%。

【西營盤舖低市價15%沽】

事實上，周四(27日)亦錄商舖以低市價賣出。西營盤德輔道西247號地舖，建築面積約700方呎，連入則閣樓約500方呎，原先叫價約1,900萬元，減價約26%，以約1,400萬元沽出，低市價約15%。另外，上環永樂街197號地下2號舖，連入則閣樓及1、2樓部分單位，亦以約4,800萬元轉售。該批物業總樓面約4,900方呎，呎價不足一萬元。

商廈空置大升令市場更差。中原何淑貞指，7月份九龍區整體甲廈空置率上升至近12%，創十年高位，其中旺角區單月大幅上漲約2.13個百分點至約11.09%，為歷年來首次升穿10%。

【業主移民 慧安園帳蝕24萬沽】

市場爆發賣樓移民潮，不少業主除減價外，更不惜蝕讓出貨。將軍澳慧安園一個三房單位，持貨僅一年半，辣招仍未鬆綁，仍大幅降價至608.4萬元沽，低市價約5%，單計帳面已損失約24.6萬元。

利嘉閣蔡庭勇稱，上址為1座低層B室，實用面積約502方呎，望內園景，叫價678萬元放售，新買家睇樓後即議價。而原業主因為移民，累減69.6萬元賣出單位，呎價約12,120元。原業主去年2月以633萬元買入，額外印花稅由買方支付。

同類移民業主亦劈價沽特色戶。中原楊振星指，北角DIVA連天台特色戶，實用面積717方呎，望維港海景，叫價1,880萬元。原業主決定移居英國，故有心出貨，遂減價130萬元，獲一對夫婦以1,750萬元承接，低市價10%，呎價24,407元。單位約6年升值不足7%。

此外，半新盤都繼續錄「出血」個案。市場消息透露，西營盤曉譽一個高層單位，實用面積524方呎，剛以約1,248萬元沽，呎價23,817元。原業主持貨約5年，帳面蝕約20萬元。

【灝景灣14,225元呎價今年新低】

二手樓價繼續尋底，部分單位跌至新低價才獲承接。青衣灝景灣一個套三房園景戶，劈價100萬元售出，成交呎價14,225元，料屬屋苑今年最低呎價。

利嘉閣彭錦添稱，近日疫情稍為緩和，不少業主陸續開放單位供準買家參觀，帶動交投步伐加快，該行單日連錄3宗灝景灣買賣成交。包括上述8座低層H室，實用面積約703方呎，叫價1,100萬元放盤，減價至1,000萬元售出，減幅約9%。

元朗區指標項目都有劈價。美聯張國成稱，區內YOHO Town第9座低層A室兩房戶，實用面積約422方呎，原業主因睇淡後市表現，決定減價30萬元出貨，即獲區內客以600萬元購入，創同類型單位今年新低，呎價約14,218元。

同區PARK YOHO Genova二手價首見低於400萬元。市場消息稱，項目16A座高層單位，實用面積251方呎，叫價400萬元，減至394萬元售出，呎價15,697元。原業主於辣招屆滿後即沽貨，單位約3年升值只約6%。而同呎數單位去年曾售500萬元，迷你單位期內跌價100萬元。

港島單幢樓跌勢更急。市場消息稱，西營盤尚嶺一個中層單位，實用面積305方呎，僅以670萬元轉手，呎價21,967元。據了解，該廈逾兩年半以來首錄低於「七球」成交。

【裕熙園洋房 9年跌價2000萬】

超級洋房近日承接力不俗，但個別買賣出現跌價現象。山頂貝璐道裕熙園一座洋房，消息指單位減價6,800萬元後，以約2億元售出，相比2011年底售出的毗鄰洋房，價格還低約2,000萬元。

市場稱，上述洋房實用面積3,436方呎，於去年四月放售，叫價2.68億元，最終累減逾25%易手，成交呎價約5.82萬元。資料顯示，項目毗鄰洋房在近9年前以約2.2億元易手，最新成交價較當年還要低。原業主於1999年底以約4,280萬元買入，至今升值約3.7倍。

南區亦錄巨額洋房買賣，市場消息稱，香島道40號一座洋房，實用面積3,148方呎，叫價3.9億元放售，市傳減價至3億元沽出，呎價約9.5萬元。

此外，市傳西貢銀線灣道1號屋地以約3.68億元獲洽購。另同區村屋也有大額個案，世紀21奇豐廖振雄稱，西貢大坑口村雙號全幢村屋，原業主為外籍人士，開價3,000萬元，累減250萬元或約8.3%，以2,750萬元易手。

－－－－－