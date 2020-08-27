【全球攬炒】印度經濟萎縮　財長：上帝的作為

外國傳媒報道，印度財長Nirmala Sitharaman表示，印度2020財政年度經濟萎縮和商品與服務稅(GST)收入減少，是因「上帝的作為」(Act of God)，也就是新冠肺炎的衝擊。

他表示，由於「上帝的作為」，可能導致本財政年度經濟萎縮，而2021財政年度的GST收入減少，預計出現2.35萬億盧比(約2,450億港元)的財政缺口。

由於印度總理莫迪政府因廢鈔、GST等一連串沒有良好配套措施的財經政策，重創印度經濟，2019年經濟和就業率陷入谷底；今年更因疫情從3月起實施全國封鎖，導致所有經濟活動停擺。印度今年1到3月經濟增長4.2%，創11年新低；4月官方數據顯示失業率高達23.4%。

顧問機構麥肯錫(McKinsey)最新報告警告，印度每年經濟必須增長8至8.5%，否則面臨10年收入停滯的風險。

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