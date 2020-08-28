東方日報B1：鮑威爾放鴿　美股飛起

萬眾矚目的Jackson Hole央行年會周四以視像形式展開，聯儲局主席鮑威爾在演說上公布新的長期政策目標，將以一段時間內「平均」通脹2%為計算方式，形同放鴿，因意味當局會容許通脹略高於目標2%一段時間，以抵銷之前低於目標的影響，亦意味息口或較長時間地維持較低水平；最高就業目標方面，當局將容許就業市場更廣泛地增長。

受政策寬鬆的消息提振，美股周四早段做好，道指漲301點，報28,633點，收復今年失地；納指升55點，至11,720點新高；標指升22點，至3,501點，亦破頂。美匯指數先跌後回穩，十年期美債孳息則升見0.7423厘，升5點子。隨着當局完成政策框架檢討和修訂長期目標，市場下一步將關注當局會如何修訂利率前瞻指引。

回看聯儲局於2012年引入2%通脹目標，但自金融海嘯以來通脹經常未能達標。當局重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)核心指數6月份按年升0.9%，較5月份的1%放緩。

BMO定息收入策略員希爾表示，由於當前息口已降至零水平，意味零息將維持更長時間，當局以往會採取預防性加息行動以壓抑通脹壓力，之後則可能待通脹出現可持續態勢才加息。白宮前經濟師、現為哈佛大學教授的富爾曼更表示，即使美息五年後仍處於零水平也不會感到意外。

不僅如此，以往聯儲局會避免失業率低於長期自然水平，以免通脹失控，但如今認為就業市場強勁不一定會導致通脹不可接受。野村經濟師亞歷山大指出，當局的重點已落在就業市場強勁對經濟和社會的好處，故不太可能出手令就業市場降溫。

美息勢更長時間維持低企，可能進一步推高金融市場。摩根士丹利投資管理基金經理卡倫表示，這將令高風險資產吸引力更高，有利高息債、資產抵押證券、新興市場債券和股票；與此同時，容許通脹上升可能推高用作對沖通脹的資產，如黃金和抗通脹債券的需求。

雖然較長年期的債券對通脹尤其敏感，但卡倫認為不用擔心，因當局仍在進行量化寬鬆(QE)，不會容許債息過度上升，總結而言，最有可能造成的結果是美元下跌。

隨着美股持續自低位反彈，帶挈一眾科技大亨身家水漲船高。外電統計數據顯示，網購巨人亞馬遜創辦人貝索斯身家周三突破2,000億美元(約1.56萬億港元)；Facebook(Fb)創辦人朱克伯格身家單日漲82億美元，至1,147億美元。全球500大富豪今年以來身家累漲共8,090億美元，自1月以來增14%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減9.8萬人，至100.6萬人，略多過預期的100萬人，前周止持續申領人數減少22.3萬人，至1,453.5萬人，亦多過預期；美國第二季國內生產總值(GDP)經修訂後按季以年率計收縮31.7%，收縮幅度略低於初步估計的32.9%；美國7月待完成房屋銷售按月升5.9%，漲至2005年以來高位，升幅高於預期的2%。

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