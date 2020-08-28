【名家筆陣】香港會計師公會：企業放榜關注疫情考驗

港股步入新一輪業績期，市場聚焦上市公司在疫症爆發後首次公布的全年或中期成績表。香港會計師公會預計，企業要在中期報告披露疫情相關資訊，篇幅會較平常多，而從會計帳目層面來看，哪些披露可以反映企業受到疫情影響呢？

企業編製財務報表的過程常涉及管理層的估算、假設及判斷。以收入為例，當客戶因市道不景未能如期付款而出現違約或更改合約的情況，企業需要評估及判斷款項最終能否及何時收回，並按會計原則在符合特定條件下，方可將帳款確認為收入，收入相關的披露可反映企業的資金流狀況。值得留意的是，很多企業資產都是以公允價值列報。投資者要留意企業評估資產值時所用的假設和判斷，以及資產價值的變化。

面對突如其來的疫情，企業於經營方面或出現很多變化，一些特殊項目例如租務減免、政府紓困補助（例如「保就業」補貼）、重大合同變更、非經常性支出、債務或股本交易、重要撥備等，將要在未來的業績報告中披露，企業的帳目處理和特殊項目的說明能反映其狀況和危機。企業如何制訂應對的策略，是順利度過疫市的關鍵之一，亦是投資者需要考慮的重要環節。

企業的中期報告跟年報一樣，要在管理層討論及分析部分說明影響企業及業務的重要事項，投資者需留意該部分所述是否與帳目所反映的情況相符，並了解企業的未來發展資訊。

疫情陰霾持續，對企業的影響或尚未完全浮現，投資者入市前務須加倍審慎。上市公司的業務性質各有不同，面對疫情所承受的風險因素或程度亦因而有別，如有疑問應諮詢專業人士的意見。

香港會計師公會

－－－－－