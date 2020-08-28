國際油價周四受壓　關注美國颶風對油市影響

投資者關注颶風勞拉(Laura)對美國經濟和原油供應的影響，國際油價周四(27日)受壓。

紐約10月期油收報每桶43.04美元，跌0.35美元或0.81%；布蘭特10月期油收報每桶45.09美元，跌0.55美元或1.2%。

外國傳媒報道，勞拉已增強為4級颶風，逼近美國南部墨西哥灣沿岸，恐成為有史以來襲擊美國路易斯安那州的最強颶風，引發「毀滅性」風暴潮、洪水、狂風。根據Enki Research災難模型師Chuck Watson最新估計，勞拉直撲美國能源業心臟地帶，恐導致高達250億美元(約1,950億港元)的經濟損失。

美國國家颶風中心(NHC)警告，雖然勞拉不至於再繼續增強，但風暴潮恐深入內陸40英里，洪水在幾天內不會完全退去。目前墨西哥灣超過80%的石油產能、1/3煉油產能已關閉。

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