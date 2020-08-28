美股收市：道指升160點　標指再創新高

聯儲局主席鮑威爾提出以平均通脹作為政策框架，意味可能更長時間維持低息，美股周四(27日)個別發展。道指收報28,492點，升160點或0.57%；標指收報3,484點，升5點或0.17%，再創收市新高；納指收報11,625點，跌39點或0.34%。

聯儲局主席鮑威爾表示，當局現在的通脹目標是2%，政策「不會由任何公式來決定」，只希望通脹在一段時間內「平均」增長2%。這意味聯儲局未來會容忍通脹短暫超標，極低息環境會持續。

他承認，持續低利率帶來挑戰，認為「強勁的就業市場」不一定會導致不可接受的通脹水平，將從最高水平評估就業的「不足」，故當局將「高度關注」就業市場。換言之，在新的貨幣政策策略中，聯儲局將就業置於通脹之前，尋求確保就業不會低於最高水平。

數據方面，美國勞工部周四(27日)宣布，截至8月22日當週，美國首次申請失業救濟人數為100.6萬，符合市場預期。此前一周的該像素為110.6萬。

美國商務部周四報告稱，美國第二季度GDP修正後的數據萎縮31.7%，為有紀錄以來最大降幅，市場預期降幅32.5%。

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