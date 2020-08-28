致富提供約400隻基金選擇，全屬證監會認可的零售基金。

致富財富管理部總經理張德明表示，普羅大眾投資基金的好處，是可以分享基金經理及其專業團隊的研究成果，挑選出有投資價值的項目。一般人管理一個有含多隻股票的投資組合，需花費較多時間和心力去監察表現，但若投資股票基金，因一隻股票基金已包含多隻股票，其他類型的基金如債券基金、股債混合基金，同樣包含多項投資，於是投資者可分散風險的同時，亦可減省管理時間。

當然，基金選擇眾多，亦要精挑細選適合自己的項目。他建議，投資者揀選基金時，要清楚了解個人投資目標及風險承受能力，例如較進取的可以投資股票基金；追求定息收入的可選債券基金；如果對本金虧損承受能力相對低，股票基金佔投資組合的比重就要調節好。

大部分基金是由基金經理主動式管理，但也有小部分屬被動式管理基金，例如以追蹤指數表現為投資目標的指數基金。對於較少時間管理投資的人士，但預期大市指數中、長線向上，揀選不會偏離基準指標太遠的指數基金是不錯的選擇，且其管理費和認購費一般會低於主動式管理基金。

不過，若希望跑贏基準指標，就要選擇優秀的主動式管理基金。若客戶在選擇基金上有任何疑問，致富的客戶經理可提供協助。

客戶可透過「致富通」應用程式或致富網頁，靈活投資基金。由即日起至2020年9月30日，基金最低認購金額5,000港元或700美元，另透過「致富通」手機應用程式申請網上基金認購，享有$0認購費優惠。