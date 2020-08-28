煜盛文化與尚乘訂立資產管理協議　涉7080萬美元

資產管理協議的合約年期為2020年3月13日至2022年3月12日，保證年化2%回報，公司將取回全部初始金額，透過投資多元化投資組合，如香港上市公司股票及債券，以及可在香港或海外市場發售的其他投資產品(如適用)，以達致波幅溫和的資本增長。

公司指出，集團合理運用其閒置資金進行尚乘交易，以賺取額外收入而不影響其日常運作。與此同時，與中國商業銀行通常提供的一般存款利率相比，尚乘交易為集團帶來更佳潛在回報。公司將密切及有效監察尚乘交易的狀況。

儘管尚乘交易項下的擬議投資額主要以公司從上市及全球發售籌集的暫時閒置所得款項撥付，但公司強調，此舉不會影響招股章程所載集團未來計劃內上市及全球發售所得款項的使用方式。

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