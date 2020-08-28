【市前重點睇】道指升160點　金價回軟

●美匯指數企93水平，離岸人民幣(CNH)報6.8872，港匯見7.7502，美元兌日圓處106.65，歐元企1.182，英鎊報1.3202。金價跌至1,928美元。布油跌至45.09美元，紐油弱見42.9美元。道指期貨上升。

●港匯在紐約市尾段再度觸及7.75強方兌換保證，金管局向銀行體系注資11.62億港元；連同在香港交易時間該局沽出的34.88億港元，銀行體系結餘將於8月31日進一步增至1,930.67億港元。

●聯儲局主席鮑威爾表示，當局現在的通脹目標是2%，政策「不會由任何公式來決定」，只希望通脹在一段時間內「平均」增長2%。這意味聯儲局未來會容忍通脹短暫超標，極低息環境會持續。

●美國第2季國內生產總值(GDP)經修訂後按季以年率計收縮31.7%，幅度略低於初步估計的32.9%和市場預期的32.5%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少9.8萬人，至100.6萬人，略多過預期的100萬人，前周止持續申領人數減少22.3萬人，至1,453.5萬人，多過預期的1,440萬人。

●美國7月待完成房屋銷售按月升5.9%，至2005年以來最高水平，升幅高於市場預期的2%，反映融資成本下降持續推動樓市。

●美國10年期國債孳息率升6.38點子，報0.7522碓。

●港股ADR指數收報25,162點，跌118點。

●即月恒生指數夜期收報25,223點，升12點，低水58點，成交13,749張。

●紐約10月期油收報每桶43.04美元，跌0.35美元或0.81%；布蘭特10月期油收報每桶45.09美元，跌0.55美元或1.2%。

●紐約12月期金收報每安士1,932.6美元，跌19.9美元或1%。

●金管局：與警方會面有助銀行理解《港區國安法》。

●通訊事務管理局批准TVB股權重組，徐敬掌控制權。

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