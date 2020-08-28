【樓民熱話】非住宅減辣無阻舖位蝕讓潮！下個災區係住宅？

上周三(19日)，地產業界終於盼來樓市減辣措施，金管局宣布放寬「非住宅物業」按貸成數至5成。但是措施公布後，業界普遍認為「唔夠力」，而非住宅價格亦繼續冧，就連與民生相關的舖位也連錄蝕讓。至於價格相對硬淨的住宅，未來會不會隨整體樓市大跌呢？

由上周公布減辣至今約10日，市面上由細舖至巨舖都見輸錢個案。如西環吉席街地下舖，建築面積僅約260方呎，早前以900萬元易手，比起原業主4年前的850萬元購入價，雖然帳賺50萬元，但扣除約64萬元的雙倍印花稅及其他使費，卻是明賺實蝕。

再如深水埗福榮街61號地舖，建築面積約1,200呎，連面積約1,100呎的入則閣樓，原業主減價近4成以1,680萬元沽。以7年多前的1,750萬元買入價計算，帳面已蝕約70萬元，加上買入時的雙倍印花稅等，料實際蝕逾200萬元。

事實上，去年10月份，住宅物業已有減辣措施，就是將按揭保險的樓價上限提升至1,000萬元，對中低價樓有強勁支持力。惟差估署數據顯示，去年10月份的樓價指數為378.2，而最新今年6月份的臨時數字為386.1，期內升幅僅2%，與以往每年平均逾1成的升幅相比，反映在政府強力支持下，樓價表現仍差強人意。

究其原因，主要是供求關係已改變。過去十多年樓價年年大漲，形成樓價愈升愈有的印象，許多香港人傾盡所有，借財仔、靠父幹、加按父母層樓套出首期等方式入市，購買力透支的情況嚴重。

而近年香港經濟受環球政經影響，去年開始衰退，加上疫情打擊，各行各業的失業率飆升，樓價失去長升長有的預期，一窩蜂式的湧入樓市成為絕響。且樓價已經與香港人的負擔能力脫節，加上海外人士、內地人沽樓套現，不少中產港人又賣樓移民，樓市供求關係已徹底改變，中長線來睇，樓價調整將不可逆轉。

尤其需要提醒的是，借足8至9成按揭入市的方式不可取，因為買入的不是資產，而是高達9成的負債。在香港經濟不景的情況下，大槓桿買樓屬於風險極高的投機行為，隨時接火棒...

東網財經專欄作者 林南冧

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