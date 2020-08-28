【專家點評】古勝：失落藍籌地位　反而有運行？

尋日雖然收市跌逾200點，但企喺25,200點水平樓上，仍未破壞8月初以來一底高於一底的趨勢，估計都係期指結算前後的影響所致。暫時都仲可以坐定定搭順風車，尤其是持有新經濟股，走勢強勁，料可帶動整體氣氛。

先睇大行點講，花旗指信置去年全年業績符預期，純利按年跌2.4%。在現金儲備充足情況下，有穩定的派息增長，料6.4%收益率可為其提供良好的下行支撐。目標價由原來的11.6元下調至10元，維持「中性」投資評級。

走勢方面，信置昨跌近3%收報9.09元，技術面未見改善，暫時宜先觀察5月底的8.6至9元的底部能否守得住。守唔住，有機會再下試3月時的8元低位，屆時可考慮分注吸納。

東網財經專欄作者 古勝

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