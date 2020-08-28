【專家點評】古勝：失落藍籌地位 反而有運行？
2020年08月28日 08:15
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尋日雖然收市跌逾200點，但企喺25,200點水平樓上，仍未破壞8月初以來一底高於一底的趨勢，估計都係期指結算前後的影響所致。暫時都仲可以坐定定搭順風車，尤其是持有新經濟股，走勢強勁，料可帶動整體氣氛。
至於舊經濟股如信和置業(00083)，業務以香港地產為主，受本地經濟衰退影響，加上即將剔出藍籌行列，股價一路走弱，但亦非一無是處，尤其是截至6月中旬，公司持有現金約437億元，而該集團現市值約632億元。
先睇大行點講，花旗指信置去年全年業績符預期，純利按年跌2.4%。在現金儲備充足情況下，有穩定的派息增長，料6.4%收益率可為其提供良好的下行支撐。目標價由原來的11.6元下調至10元，維持「中性」投資評級。
走勢方面，信置昨跌近3%收報9.09元，技術面未見改善，暫時宜先觀察5月底的8.6至9元的底部能否守得住。守唔住，有機會再下試3月時的8元低位，屆時可考慮分注吸納。
東網財經專欄作者 古勝
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