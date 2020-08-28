亞洲股市：日股升幅不足百點　澳股偏軟

亞洲主要股市普遍上升，日本日經225指數高開23點或0.1%，報23,232點，其後升幅進一步擴大至89點或0.3%，報23,298點。

外電報道，日本首相安倍晉三將披露有關確保新冠肺炎疫苗安全的計劃。另外，東京8月份整體消費物價指數按年增0.3%。

外媒報稱，日本顯示面板廠商Japan Display正在完善交易方案，擬將工廠及其土地售予富士康的子公司夏普(SHARP)，以減少對蘋果公司的債務，估計交易涉約400億日圓(約逾29億港元)。Japan Display的白山工廠位於日本石川縣，用於生產智慧手機的液晶面板，但自2019年7月以來一直閒置。Japan Display高開近2%。

南韓首爾綜合指數高開17點或0.7%，報2,362點，最新升10點或0.4%，報2,355點。

南韓總理丁世均稱，將現行的2級社交疏散措施再延長一周，並正討論限制餐館及咖啡館的營業時間。

澳股偏軟，最新跌38點或0.6%，報6,272點。

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