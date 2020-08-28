【專家點評】麥嘉嘉：阿里具追落後空間

外媒報道美聯儲或將短期利率至少未來五年維持在接近零息水平，而有關息口的最快將於下個月公布。預計美聯儲可能會在2025年才考慮加息。聯儲前主席耶倫與經濟學家伯恩斯坦聯手發表一份評論，指目前就業率情況並不樂觀，加上疫情確診及死亡人數持續增加，美國需要更進一步的財政刺激措施。

中美緊張關係升溫，人民幣卻延續升勢，高見6.87，創逾7個月高。而人民幣貶值政策並不符合中央雙循環的新發展格局，預期人民幣匯價仍維持區間上落。技術上，恒指早前回調，以由21,139點升至26,782點的漲幅38.2%黃金比率計算，24,626點水平有支持，惟受制過去數周也未能真正突破250天線25,779點，預料期指結算日(28日)將走勢波動。

阿里年初至今累計只升約30%，其餘三隻股份升45%至1.5倍。今次螞蟻集團上市或成為阿里估值修復催化劑，資金有機會流向阿里股份從而追落後，值得投資者關注。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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