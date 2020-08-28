百濟神州獲丹序生物製藥授權開發新冠病毒中和抗體

一項隨機、雙盲、安慰劑對照的1期臨床試驗預計將於9月在澳洲啟動，入組至多30例健康受試者，而將在多個國家開展的1/2期臨床試驗將於10月初之前啟動，入組輕度至中度的新冠肺炎患者。

根據協議條款，丹序生物已授權百濟神州對其臨床前候選藥物DXP-593、DXP-604以及其他抗新冠中和抗體在大中華區以外的獨家開發、生產及商業化權力。百濟神州計劃在大中華地區以外的全球範圍內針對一款或多款候選藥物進行開發，而丹序生物將保留在大中華地區的相關權利。丹序生物將獲得一筆首付款，並在達到註冊及商業化里程碑後有資格獲得付款。此外，丹序生物還將有資格獲得未來產品兩位數比例的銷售額分級特許權使用費。

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