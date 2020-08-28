【專家點評】鄺紫珊：基金續部署「加股減債」

有投資銀行8月份有關基金經理的調查顯示，接近八成的基金經理預計未來一年全球經濟將呈增長勢頭，增長情況可能是自十年以來最高的水平；加上基金經理對股市看法已一改上月認為是熊市反彈，現在已有近五成的基金經理轉而相信近期是新一輪的牛市周期，反映基金經理的投資部署為繼續「加股減債」。

調查顯示，雖然市場對復甦進程有不同看法，不少股票及貴金屬投資，如黃金等資產，其估值已經到了昂貴的水平，但似乎基金經理仍想持續加股減債，較上月略減現金的倉位，而打算增持股票的基金經理的淨比率自前月也有上升；相反，欲加碼債券的基金經理淨比率持續下降。

根據基金經理的投資分布，以區域股市計算，加碼歐股的百分比增加最多，其次為新興股市，而加碼美股的基金經理則小幅下滑。從行業去看，基金經理繼續買入科技業，其次為黃金，第三為企業債。

投資者繼續看好科技產業，主要是認為行業具備結構增長及盈利的穩定性，並可帶動次產業與優質公司的快速發展，故推升科技股的價值面及向上動力。

另外，新冠疫情加速數碼轉型的趨勢，市場將持續專注數碼轉型及相關投資的題材產業，包括有雲端運算、電子商務、金融科技、數碼支付、數據分析、物聯網、人工智能及機械人學習、資訊安全及5G等，這都是未來投資的亮點。

全球經歷了上半年的震盪，早前遭疫情中斷的多個傳統經濟行業開始逐步重新回到軌道。此次疫情快速讓傳統企業數碼轉型及加強依賴科技業支援，亦變相加速科技業的5G、雲端及物聯網的進程升級。

從資產配置來看，建議可持續加碼股票部分，尤其是具有結構性增長的科技股及生物科技股。隨着企業適應新常態，預期併購活動可有機會在下一季度逐步回溫，可以中長線投資於生物科技產業，其中基因療法、基因編輯、精準腫瘤及癌症治療仍是未來專注發展的重點。

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