英國肯特郡3大優質樓盤下周展銷

英國物業一直是港人投資置業熱點，其中位於英國英格蘭東南部的肯特郡，與首都倫敦相鄰，素有「英格蘭後花園」美譽，居住環境休閒舒適，教育資源豐富。英國物業代理公司Vantage將於下周二在中環置地廣場公爵大廈30樓舉辦展銷會，推介當地三個優質樓盤。營業資訊

肯特郡屬於倫敦的外圍區域，自然風景優美具特色，建有多座歷史悠久的古堡，提供休閒的生活條件。同時，該區也擁有便利的交通網絡，肯特大部分地區的火車站，均可在約一小時抵達倫敦。而當地設有不少優質私立及公立名校，豐富的教育資源為肯特郡帶來極大投資優勢。

Vantage是次推介當地三大樓盤，其中Holborough Lakes住宅項目位於肯特郡中心地段，最大賣點是依湖而建，坐落於面積廣達8英畝的淡水湖畔，園林綠化處處。項目戶型多元化，提供優質兩房及三房公寓，亦設有三房、四房及五房的洋房供選擇，樓盤售價僅由27.5萬元英鎊起。

物業設計盡顯心思，融合典型肯特式建築及新英格蘭風格，室內設計時尚用料高級，獨立廚房搭配Bosch博世電器，現代瓷磚設計浴室及套房，打造獨一無二的生活空間。

此外，Holborough Lakes戶外空間充足，自身設施完善，提供兒童遊樂區、健身房、Valley Invicta小學、Benjamin Rabbit託兒所等。而項目的Village hall可供住客舉辦派對，與親友歡度時光。而項目附近設有便捷的高速鐵路連接倫敦，到倫敦的St Pantacs僅需時43分鐘，上班族不用擔心交通問題。

另一個優質樓盤為Hollyfields，位於肯特郡的Tunbridge Wells，該區擁有大片綠地和森林步徑，項目自身亦設有開放式的遊樂區及自然景觀步徑，為住戶營造休閒輕鬆居住空間。

Hollyfields售價約60萬元英鎊起，提供三房、四房及五房別墅，目前已有部分完工，隨時可以入住，每個單位設有寬敞的客廳，可直通私家花園或戶外露台。同時設有光纖網絡設備，令生活更加便利，住客可以輕鬆地在家工作。

Hollyfields位於皇家滕布里奇韋爾斯的地區，距離當地的市中心僅1.2英里，項目還貼心設有居民專用的通勤班車，約6分鐘即可往返Tunbridge Wells車站，自行駕車前往倫敦也僅需41分鐘，非常方便。樓盤周邊有多所高評價學校，包括重新搬遷至Hollyfields的St Peter’s Primary School。

餘下一個推介樓盤為Quinton Court，價格由36.9萬元英鎊起，物業位於郊區黃金地段，屬具有優良校區的Sevenoaks鎮中心，項目提供豪華一房、兩房及三房精品公寓。公寓外觀具有傳統英式風味，內部以現代化風格設計，讓住戶能享有獨特的居住外觀，也可享受舒適且現代的居住空間；部分公寓設有露台，住戶在家就能擁有私人的戶外空間。同時設有風景優美的公共花園，步行到周邊的Knole公園亦僅需15分鐘。

項目位於Sevenoaks鎮的市中心，因此在生活配套充足便捷，不論是各類商店、餐館或是健身房，都是步行可到的距離。從Quinton Court走路6分鐘即可到達Sevenoaks車站，搭乘火車僅需22分鐘即可到達倫敦橋火車站。

Sevenoaks是以優秀的私立教育機構而聞名，此區的私立學校不僅僅是受到英國當地的認証，更受到許多來自海外的家長們的認可，因此有許多家長希望將孩子送到此地的學校來學習。