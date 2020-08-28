港股向好 金融股領漲 小米及蒙牛創新高

聯儲局「放鴿」，港股在期指結算日向好，恒生指數漲約150點，於25,400點水平徘徊。國企指數回穩；恒生科技指數倒升逾40點，主板成交480億港元。

聯儲局主席鮑威爾公布新的長期政策目標，將以一段時間內「平均」通脹2%為計算方式，意味當局會容許通脹略高於目標2%一段時間，以抵銷之前低於目標的影響，亦意味息口或較長時間地維持較低水平。

金融股領漲，友邦保險升2.2%；恒生銀行升2.5%；滙豐控股升1.2%；香港交易所升0.6%；中國平安及建設銀行升0.2%。

小米集團連續3日大陽燭爆升，股價今早飆7.2%，創22.9元上市新高，3日累漲26%。其他大型科網股則由高位回吐，騰訊及阿里巴巴跌0.7%；美團點評跌1.6%；京東集團跌2.5%。

蒙牛乳業昨日高開低收，今早買盤積極，股價飆逾一成，創39.1元歷史新高。

【09:21】大型科網股回吐 滙豐靠穩

港股在期指結算日開市表現牛皮，恒生指數升49點，報25,330點；國企指數低開3點，報10,198點；恒生科技指數跌18點，報7,521點。

大型科網股普遍向下，騰訊跌0.7%報554港元；阿里巴巴跌1.3%報277元；美團點評跌0.7%報269元。京東集團回吐2.4%報309元；小米集團靠穩，股價升0.7%報21.5元。

藍籌股個別發展，蒙牛乳業升2.8%表現最佳。重磅股友邦保險升1.3%撐市；香港交易所升0.9%；中國平安績後靠穩，股價高開0.8%；滙豐控股升0.6%；建設銀行升0.3%。中國海洋石油跌0.9%，是表現最差藍籌。舜宇光學及瑞聲科技齊跌0.8%。

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