A股快報：大市由跌轉升　船舶製造股領漲

A股先跌後升，滬綜指最新倒升3點或0.1%，報3,353點；深成指亦升59點或0.4%，至13,595點；創業板指數升6點或0.2%，至2,695點。

板塊方面，船舶製造股領漲3%，釀酒、生物製藥及鋼鐵股全線升逾1%。

【09:25】A股快報：三大指數偏軟 油股乏力

內地股市假期前夕偏軟，滬綜指低開3點或0.11%，報3,346點；深成指低開25點或0.19%，至13,509點；創業板指數低開1點或0.07%，至2,687點。

板塊方面，石油股跌0.4%，金融股跌0.3%，地產股偏軟；而次新股領漲2%。

個股方面，五糧液低開0.9%。公司上半年淨利潤109億元人民幣(下同)，按年升16.2%。中金報告稱，該公司第二季度業績低於該行預期，但考慮到板塊估值中樞上移及長期穩健增長的趨勢，上調其目標價至278元。中信証券亦維持其「買入」評級。

西水股份跌停板，公司上半年淨虧損擴大至270.9億元，而去年同期則虧損15.44億元。

相反，伊利股份則高開8%，創歷史新高。公司上半年實現營收473.44億元，按年增5.2%；淨利37.35億元，按年微跌1.2%。

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