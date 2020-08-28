中美科技戰：傳TikTok對美國業務開價2340億元

美國總統特朗普揚言封殺中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok後，外電引述消息指出，微軟有意夥沃爾瑪百貨(Wal-Mart)對抗甲骨文，競購TikTok的美國資產，而TikTok對美國業務開價300億美元(約2,340億港元)。當中，微軟及沃爾瑪為呼聲最高的角逐競投者。

Wal-Mart證實與微軟聯手併購TikTok，以推動公司第三方線上市場部門和新成立的廣告部門的發展，並認為與微軟聯手競購將滿足美國TikTok用戶的期望，同時消除美國政府監管機構的疑慮。

消息指出，幾份競購TikTok美國資產的提案均已提交，當中包括甲骨文和微軟及其新合作夥伴的提案，預告交易磋商進入最後階段，但還需要更長時間來敲定最終細節。據悉，社交網站Twitter亦曾開價近100億美元(約780億港元)，競購TikTok美國資產。

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