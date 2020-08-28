中國品牌價值增長的速度是全球平均增速的8倍

根據最新的 《Brand Finance 2020年中國品牌價值500強》報告顯示，在過去十年裏，中國的品牌價值增幅超過全球任何其他國家。在過去10年全球品牌價值增長最突出的10個品牌中，中國品牌佔據了9個。從2010年以來，在《Brand Finance全球品牌價值500強》排行榜中，上榜的中國品牌價值總和從10年前的1,110億美元增至今年的13,340億美元，增幅達到了1,100%。這一數字遠超其他國家與地區的品牌價值增速(美國和日本的品牌價值分別取得了177%和94%的增長)，幾乎是榜單整體品牌價值增速的8倍。

同時，從歷年的《Brand Finance中國品牌價值500強》排名來看，中國前100名品牌的總價值在過去的十年中增長了751%，從2010年的1,750億美元增加到2020年的14,486億美元。

2020年整個中國榜單的總品牌價值更是達到了令人印象深刻的18,620億美元，高於去年的18,100億美元。除此之外，向海外市場提供的產品和服務的中國品牌，在數量及價值方面相比於去年也有所增加。與2019年中國榜單相比，5%以上的品牌價值來自與海外市場的中國品牌的總數由2019年的167個，上升至2020年的177個。該類別的品牌總價值佔整個榜單的27.6%，相比於去年的25.7%也有所提升。

科技行業品牌價值下滑的趨勢下，華為逆勢上升，其品牌價值較去年增長了5%，達到651億美元。

在新進入榜單的品牌中，中國電建排名最高位列49位。

北京是中國品牌價值最高的地區，榜單中100個品牌來自於北京，其總品牌價值達到了7,872億美元。

Brand Finance首席執行官大衞·海格表示，有價值的品牌是成功的現代經濟的基礎，中國在發展和壯大中國品牌在國內外市場上的努力，無疑將幫助中國渡過新冠肺炎疫情對經濟的負面影響。明年可能會看到全球品牌價值至少下降1萬億美元，但中國品牌在過去十年中取得的巨大進步，無疑將緩解這原本可能是重創的一擊。

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