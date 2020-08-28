港股格局：姚浩然指恒指9月有力再上
2020年08月28日 10:25
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國聯儲局主席鮑威爾公布政策新框架，容許通脹超標一段時間，支持隔晚美股向好。港股在期指結算前夕維持高位窄幅上落，料短期繼續整固。
展望9月份，恒生指數將正式納入新經濟股份，近期科技公司公布的中期業績均好過預期，且業績展望正面，相信可成為恒指上升動力。另外，美元仍弱，人民幣偏強，相信可支持中資股估值。如果轉倉活動完結後，大市可企穩於兩萬五樓上，意味着好友仍控制大局，恒指若可升穿250天線阻力，後市有望上試100周線約26,400至26,500點水平，下方支持則在24,700至24,800點水平。
周五(28日)有多隻重磅內銀股派成績表，包括建行(00939)、工行(01398)及農行(01288)等，姚相信內銀業績不會有太大驚喜，投資者關注新冠肺炎疫情或導致不良貸款趨升，且行業盈利動力不大，派息亦有削減風險，內銀股只宜待調整再部署，炒波幅上落。若想捕捉A股升勢，不妨留意中資券商股或內險股。
姚浩然又指，滙豐控股(00005)日前被美國國務卿蓬佩奧點名批評，料對其股價有負面影響。事實上，滙控基本面未見改善，加上派息前景未明朗，股價短期仍會跑輸大市，甚至有向下壓力，現階段未是撈底時機。
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