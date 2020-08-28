港股格局：姚浩然指恒指9月有力再上

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國聯儲局主席鮑威爾公布政策新框架，容許通脹超標一段時間，支持隔晚美股向好。港股在期指結算前夕維持高位窄幅上落，料短期繼續整固。

展望9月份，恒生指數將正式納入新經濟股份，近期科技公司公布的中期業績均好過預期，且業績展望正面，相信可成為恒指上升動力。另外，美元仍弱，人民幣偏強，相信可支持中資股估值。如果轉倉活動完結後，大市可企穩於兩萬五樓上，意味着好友仍控制大局，恒指若可升穿250天線阻力，後市有望上試100周線約26,400至26,500點水平，下方支持則在24,700至24,800點水平。

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