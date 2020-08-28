《財富》世界500強出爐！沃爾瑪蟬聯第一　最賺錢係...

《財富》公布《世界500強(FORTUNE Global 500)》排行榜，按照營收對全球最大企業進行排名，沃爾瑪連續第七年排名榜首，盈利最強企業之位則由沙特阿美奪得。

《財富》世界500強前十名依次為沃爾瑪百貨、中石化、國家電網、中石油、荷蘭皇家殼牌、沙特阿美、福士汽車、英國石油公司(BP)、亞馬遜及豐田汽車。當中，沃爾瑪連續第七年排名榜首，該公司自1995年以來第15次取得冠軍寶座。

盈利能力方面，2020年企業所創造收入總共超過全球國內生產總值(GDP)的三分之一，創造了33.3萬億美元的收入，按年增長2%，取得2.06萬億美元的利潤，按年下降4%，在全球範圍內擁有6,990萬名員工。排名第六的沙特阿美取得逾880億美元利潤，連續第二年成為《財富》世界500強中盈利性最強的企業。

排行榜中，中國包括香港地區擁有最多的上榜企業，為史上首次，數量較上年的124家增加了5家；加上台灣地區，大中華區總共有133家企業上榜。美國上榜企業數量基本穩定，為121家，日本上榜企業增加1家至53家。2020年上榜企業總部位於全球32個國家的225個城市。

此外，在今年的《財富》世界500強企業中，有14位女性行政總裁。

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